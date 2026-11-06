Alanya'da yürek yakan ölüm! 40 gün önce baba olan genç mimar hayatını kaybetti

Son Dakika! Süleymanlı Cemaati'nin eski lideri Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Celtic - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İş insanı Durmuş Özgen tahliye oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

BİM, A101 ve ŞOK karşılaştırması: Hangi markette ne kadar?

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? 2026 ve 2027 hesabı değişti

TOKİ'den 10 bin lira kiralık konut ve Yarısı Bizden uzatması

Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Armağan Zafer Sunar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 60 yaşındaki Sunar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kamyonun altında kalan Armağan Zafer Sunar'ı kontrol etti.

Antalya ve Kocaeli’de Kazı Kazan sevinci! İki talihliye toplam 32 milyon TL çıktı

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar'a, Nurullah B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyon çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.