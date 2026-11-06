İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen feci trafik kazası can aldı. Fevzipaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar (60), seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYON ÇARPTI
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Armağan Zafer Sunar'a, Nurullah B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyon çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altında kalan Sunar, metrelerce sürüklendi.
SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kamyonun altında kalan Armağan Zafer Sunar'ı kontrol etti.
Yapılan kontrolde 60 yaşındaki Sunar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerinde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.
Armağan Zafer Sunar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü Nurullah B. gözaltına alındı.
Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.