Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Medikal malzeme taşıyan TIR'ın emniyet şeridinde park halinde bulunduğu sırada arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu yaşanan kazada, TIR sürücüsü Kemal İz (48) hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'A KAMYON ÇARPTI
Kaza, saat 01.00 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçen D-100 kara yolunun Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Kemal İz yönetimindeki 76 ABE 569 plakalı, medikal malzeme taşıyan TIR, emniyet şeridine park edildi.
Kemal İz'in aracından indiği sırada aynı yönden gelen H.T. (37) yönetimindeki 37 KC 894 plakalı kamyon, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşanan kazada TIR sürücüsü Kemal İz ağır şekilde yaralandı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ, KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kazanın en acı anı, Kemal İz'in TIR'dan indiği sırada yaşandı.
Emniyet şeridinde bulunan İz, kamyonun TIR'a çarpmasıyla birlikte metrelerce sürüklendi.
Çarpmanın şiddetiyle kamyon ile toprak zemin arasında sıkışan 48 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
48 YAŞINDAKİ KEMAL İZ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Kemal İz'i kontrol etti.
Yapılan incelemelerde 48 yaşındaki TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gece saatlerinde yaşanan kazada İz'in yaşamını yitirmesi, olayın acı bilançosunu ortaya koydu.
TIR'DAKİ 31 YAŞINDAKİ KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından TIR'da bulunan Emre Bayraktar'ın (31) da yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bayraktar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Bayraktar'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, çarpışmanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.
Park halindeki TIR'a çarpan 37 KC 894 plakalı kamyonun sürücüsü H.T. gözaltına alındı.
Kazanın nasıl meydana geldiğinin ve çarpışmaya yol açan koşulların belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a kamyonun çarpmasıyla sonuçlanan olayın tüm yönleriyle araştırılmasını sürdürüyor.