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Yetkililer, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a kamyonun çarpmasıyla sonuçlanan olayın tüm yönleriyle araştırılmasını sürdürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin ve çarpışmaya yol açan koşulların belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, çarpışmanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bayraktar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR'da bulunan Emre Bayraktar'ın (31) da yaralandığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde 48 yaşındaki TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Kemal İz'i kontrol etti.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon ile toprak zemin arasında sıkışan 48 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kazanın en acı anı, Kemal İz'in TIR'dan indiği sırada yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Kemal İz yönetimindeki 76 ABE 569 plakalı, medikal malzeme taşıyan TIR, emniyet şeridine park edildi.

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Gece saatlerinde yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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