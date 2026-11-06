Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, iki kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyla sonuçlandı.

Annesi ve kardeşini bıçakladığı belirtilen Uğur Kabaağaç'ın olayın ardından ablasını arayarak cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi.

AİLE İÇİNDEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Ayniali Mahallesi 3316. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki daireye gelen Uğur Kabaağaç (45) ile annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA ANNESİNE VE KARDEŞİNE SALDIRDI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç'a saldırdı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan anne ve oğlu evde hareketsiz kaldı.

Şüpheli Uğur Kabaağaç ise saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

ABLASINI ARAYIP CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Olayın en dikkat çeken ayrıntısı, şüphelinin saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesi oldu.

Evden kaçan Uğur Kabaağaç, ablasını telefonla arayarak, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi.

Duydukları üzerine büyük panik yaşayan ablası, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine Ayniali Mahallesi'ndeki adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evde bıçaklanan Hülya Aktaş ile oğlu Hüseyin Kabaağaç'ı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde 73 yaşındaki anne ile 42 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede inceleme başlatırken, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin deliller toplandı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hülya Aktaş ve Hüseyin Kabaağaç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenlerine ilişkin adli inceleme başlatıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Annesi ve kardeşini öldürdüğü belirtilen Uğur Kabaağaç'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan 45 yaşındaki şüpheli, ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı.

Şüphelinin adli işlemleri sürerken, cinayetlerin neden işlendiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

CİNAYETİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Manisa'da aynı aileden iki kişinin hayatını kaybettiği olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Polis ekipleri, aile üyeleri arasında yaşanan tartışmanın nedenini ve saldırının ayrıntılarını araştırıyor.