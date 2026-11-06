Milli Piyango'nun Kazı Kazan oyununda iki farklı şehirde büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gezici bayilerden satın alınan kartlar, iki kişiye toplam 32 milyon TL kazandırdı.

Antalya'da 32 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Zeliha Demirense'nin sattığı karttan 8 milyon TL, Kocaeli'de Süreyya Bulut'un tezgâhından alınan karttan ise 24 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktı.

ANTALYA'DA 8 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir talihli, gezici Milli Piyango bayisi Zeliha Demirense'den satın aldığı "100'e Katla" isimli Kazı Kazan kartıyla büyük ödülü kazandı.

Karttan çıkan 8 milyon TL'lik ikramiye, talihliye büyük sevinç yaşattı.

Uzun yıllardır gezici bayilik yapan Demirense, daha önce de çok sayıda yüksek tutarlı ikramiye kazandıran kart sattığını söyledi.

"ÇOK İHTİYACIM VARDI" DEDİ

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin yaşadığı heyecanı anlatan Zeliha Demirense, talihlinin ellerinin ve ayaklarının titrediğini belirtti.

Demirense, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Çok heyecanlıydı. Eli ayağı titriyordu. 'Ver de bakayım, ben bileti keseyim' diyorum, 'Vermem' diyor. Çok mutlu oldu, çok heyecanlandı. 'Abla, çok ihtiyacım vardı' dedi. Ben de 'Hayırlı olsun inşallah' dedim."

32 YILLIK BAYİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Antalya'da 32 yıldır gezici Milli Piyango bayiliği yaptığını söyleyen Demirense, daha önce de milyonluk ikramiyeler verdiğini anlattı.

İki yıl önce 1 milyon TL'lik ikramiye çıkan kart sattığını belirten Demirense, sonraki dönemde de 1 milyon ve 2 milyon TL'lik ödüller kazandırdığını ifade etti.

Demirense, 8 milyon TL'lik büyük ikramiyenin ardından satışlarının da arttığını söyledi.

Müşterilerin kendisini şanslı bayi olarak gördüğünü anlatan Demirense, büyük ikramiyenin çıktığını duyanların tezgâhına daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

KOCAELİ'DE 24 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE

Kazı Kazan'da bir diğer büyük ödül ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıktı.

İstiklal Caddesi'nde 2016 yılından bu yana gezici Milli Piyango bayiliği yapan Süreyya Bulut'un sattığı "Mücevher Kulesi" isimli kart, bir talihliye 24 milyon TL kazandırdı.

Bulut, büyük ikramiyenin kendi tezgâhından çıktığını Sisal Şans tarafından gönderilen bilgilendirme mesajıyla öğrendiğini söyledi.

"İKRAMİYENİN BENİM TEZGÂHIMDAN ÇIKMASI BENİ MUTLU ETTİ"

24 milyon TL'lik büyük ikramiyenin İzmit'te satılan bir karta çıkmasından mutluluk duyduğunu belirten Süreyya Bulut, talihliye iyi dileklerini iletti.

Bulut, "24 milyon TL'lik ikramiyenin benim tezgâhımdan çıkması ve İzmitli bir hemşerimin kazanması beni çok mutlu etti" dedi.

Büyük ödülün ardından vatandaşların kendisine ilgisinin arttığını söyleyen Bulut, bunun kendi uğurundan değil, tamamen talihlilerin şansından kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

MÜCEVHER KULESİ KARTINA İLGİ ARTTI

Süreyya Bulut, büyük ikramiyenin ardından "Mücevher Kulesi" isimli Kazı Kazan kartına ilginin arttığını söyledi.

Oyunda kartın üst kısmındaki numaralar ile kulelerin içerisindeki numaraların eşleştirildiğini anlatan Bulut, eşleşen numaralara karşılık gelen tutarlarda ödül kazanılabildiğini belirtti.

Bulut, oyunda 24 milyon TL'nin yanı sıra 1 milyon TL, 50 bin TL ve 20 bin TL gibi farklı ikramiye tutarlarının da bulunduğunu ifade etti.

VATANDAŞLAR DA ŞANSINI DENİYOR

Büyük ikramiyenin çıktığı bayiden kart alan vatandaşlar da hayallerini anlattı.

Hanife Karaş Saltık, şimdiye kadar yalnızca küçük miktarlarda ikramiye kazandığını belirterek büyük ödülün kendisine çıkması halinde parayı çocukları ve torunu için harcamak istediğini söyledi.

Turan Güneş ise büyük ikramiye kazanması durumunda dostlarıyla paylaşacağını, ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına yardım etmek istediğini ifade etti.

İKİ ŞEHİRDE TOPLAM 32 MİLYON TL

Antalya'da "100'e Katla" kartından çıkan 8 milyon TL ve Kocaeli'de "Mücevher Kulesi" kartından çıkan 24 milyon TL ile iki talihlinin kazandığı toplam ikramiye 32 milyon TL'ye ulaştı.

Büyük ödüllerin gezici bayilerden satılan kartlara çıkması, her iki şehirde de dikkat çekti.