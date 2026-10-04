Olay, gece saatlerinde Serik ilçesi Yeni Mahalle’de, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde bulunan bir oto galerinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre elinde benzin bidonuyla oto galerinin önüne gelen S.K., burada bulunan 6 otomobilin üzerine benzin döktü. Ardından araçları ateşe veren şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, galerinin önünde bulunan 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Polis ekipleri ise kundaklama olayının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından S.K., Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

S.K. ile oto galerinin sahibi arasında daha önce gerçekleştirilen bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis, olayın nedenini ve ayrıntılarını belirlemek için incelemesini sürdürüyor.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay anları oto galerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde S.K.’nin elindeki bidonla araçların yanına geldiği, otomobillerin üzerine benzin döktüğü ve ardından araçları ateşe verdiği görüldü.

Şüphelinin otomobilleri ateşe verdikten sonra hızla bölgeden uzaklaştığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.