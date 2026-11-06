ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Tuna’ya yeni görevinde başarı dileklerini ileten ALGC heyeti, Alanya’nın ekonomik ve sosyal gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Alanya’nın ticaret ve turizm başta olmak üzere öncelikli meseleleri ele alınırken, kent ekonomisinin gelişimine yönelik atılabilecek adımlar ve iş dünyasının beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Alanya medyasının kent gündemindeki rolü ve yerel basın ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemi de görüşmede gündeme geldi.

ALGC Başkanı Ferit Kesen, Tuna’yı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Alanya adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Mustafa Tuna da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ALGC yönetimine teşekkür etti.

Muhabir: Gülser Yiğit