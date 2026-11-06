Alanya'da kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İncekum Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda çok miktarda kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

İNCEKUM MAHALLESİ'NDE İŞ YERİNE BASKIN

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İncekum Mahallesi'nde bir iş yerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda kaçakçılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen tütün ürünleri bulundu.

90 KİLOGRAM TÜTÜN VE 12 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda 90 kilogram kıyılmış tütün ile 12 bin adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgili inceleme başlatılırken, operasyonun tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen tütün ve makaronlarla ilgili işlemler sürerken, olayın adli makamlar tarafından değerlendirileceği belirtildi.

ALANYA'DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

İncekum Mahallesi'nde gerçekleştirilen son operasyonda toplam 90 kilogram kıyılmış tütün ile 12 bin makaron ele geçirilmesiyle birlikte bir iş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.