Alanya'da bir otelde yaşanan üzücü olay, tatil için ilçeye gelen Rus turistin ölümüyle sonuçlandı. Avsallar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte konaklayan 45 yaşındaki Rusya vatandaşı Oleg Fidchenko, otelin hamam bölümünde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Aniden yere yığılan turist için otel personeli sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Fidchenko, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OTELİN HAMAMINDA ANİDEN FENALAŞTI

Olay, Alanya'nın turizm bölgelerinden Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Alanya'ya tatile gelen 45 yaşındaki Oleg Fidchenko, konakladığı otelin hamam bölümüne girdi.

Hamamda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Rus turist, kısa süre sonra yere yığıldı.

Fidchenko'nun fenalaştığını fark eden otel çalışanları duruma müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OTELDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, fenalaşan Rus turiste ilk müdahaleyi otelde gerçekleştirdi.

Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fidchenko, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan 45 yaşındaki Rus turist, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oleg Fidchenko'nun hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Turistin hamamda neden fenalaştığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Rus turistin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılacak otopsi sonucunda Fidchenko'nun ölümüne yol açan nedenin açıklığa kavuşması bekleniyor.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Alanya'da bir otelin hamam bölümünde yaşanan ve Rus turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olayın meydana geliş şekli ve turistin ölümüne ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.