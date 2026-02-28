Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmişi hapis cezasından D.E ve Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak suçundan 8 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.A yakalanarak gözaltına alındılar.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan firari hükümlü D.E ve V.A sevk edildikleri Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Alanya Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. Mehmet Al

Kaynak: Haber Merkezi