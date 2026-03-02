ALANYA’DA iki kardeşe otomobil çarpması sonucu 8 yaşındaki Doruk Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar verildi. Yargılamayı yapan Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık sürücü Fatma Ü’ye indirimsiz 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. Son duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Doruk Erdoğan’ın annesi Betül Erdoğan ve babası Hasan Erdoğan avukatlarıyla birlikte katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Fatma Ü. duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının, “Sanıktan şikâyetçi misiniz?” sorusu üzerine söz alan anne Betül Erdoğan, şikâyetçi olduğunu belirterek, oğlunun ölümünün ardından kızının psikolojisinin bozulduğunu ve sürekli ağabeyini sorduğunu ifade etti. Kızını düzenli olarak doktora götürdüğünü söyleyen anne, sanığın vicdan azabı çektiğine ilişkin beyanlarına da tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, sanığın eylemini Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesi kapsamında değerlendirdi. Kararda, takdiri indirim uygulanmaksızın 4 yıl hapis cezası verilmesine ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 6 Mayıs 2024’te Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi’nde meydana geldi. Kemal Şuberi İlköğretim Okulu’ndan çıkan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ile 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan’a, karşıdan karşıya geçtikleri sırada Fatma Ü.’nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Doruk Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, Doruk Erdoğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kardeşin el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması ve çocukların savrulma anı yer aldı. (Mehmet AL)



Kaynak: Haber Merkezi