Cadde ortasında çırılçıplak yürüdü: Manavgat'ta şok eden görüntüler

Antalya Manavgat'ta yol ortasında çıplak yürüyen bir kadın görüntülendi. Kadının çıplak bir şekilde cadde ortasında yürüdüğü görüntüler objektiflere yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada,

"Bazı basın/yayın organlarında yer alan “Manavgat’ta Çıplak Kadın” başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

28.05. 2022 günü saat 11.30 sıralarında haber merkezine Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönünde ihbarın gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese hareket edilmiş, burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. isimli şahıslar Polis Merkezine götürülmüştür.

M.G. isimli şahsın %70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.