'Sünnetsiz kadın fahişe olur'

İSLAM'A göre kadınlarında sünnet olması gerektiğini iddia eden ve bunu hadislere dayandıran Akşit, şu skandal sözleri dillendirdi: " Kadınlarda sünnet olur. Ama hocam biz Türkiye'de görmedik Türkiye'de bu tür bir sünnet olmuyor diyorlar. Biz tabii hadisten bahsediyoruz ve bazı şeyleri çok açık anlatamıyoruz. Medine'de sünnetçi kadın varmış. Ümmü Atiyye. Cariyeleri, kadınları sünnet edermiş Medine'de. Kadınların bazıları biliyorsunuz ne yaparsanız yapın erkekleri baştan çıkarıyorlar. Her toplulukta var bunlar. Sizler onlara fahişe diyorsunuz. Sanat ediniyor bunu. Sonrada ağlıyor o kadınlar karşılaştığınızda. İstemiyorum ama mecburum vs diyor. Bunun nedenlerinden biri ne olabilir işte bu olabilir. Bize öyle söylenenler var ki ama tabii bunlar bizimle mezara gidecek tıpkı doktor hasta ilişkisinde olduğu gibi. Öyle yaşadıklarımız var ki bu hadisleri doğruluyor. Bir de bazı kadınlar namuslu ama duramıyor. Erkekler çok uyanık olmalı, karısına çok dikkat etmeli. Bu bazen kadının yaradılışdan olabiliyor bazen kadının üreme organından oluyor. İşte o fazla kısmı kestiriyor ki Peygamberimiz kadınlar kötü yola düşmesin diye. Hatta sünnetçiye sünnet ette tam keseceğin yerin dibinden kesme. Kocasını da düşün diyor."



Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 14:57