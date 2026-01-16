İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince operasyon düzenlendi.

18 şüpheli gözaltında

Operasyonda, aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Tutuklama talebi

Savcılık ifadesi alınan Ümit Karan,

“yasaklı madde veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız olarak satmak, satışa arz etmek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.