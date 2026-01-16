Tüzük gereği 30 yaş sınırını aşan mevcut başkan Tunahan Karapulat, görevini devrediyor. MÜSİAD’ın gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD Alanya Şubesi, 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı bugün gerçekleştiriyor. Saat 15.00’te Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak genel kurulda tüzük gereği 30 yaşını aşan üyelerin Genç MÜSİAD yönetiminde yer alamaması nedeniyle bayrak değişimi yaşanacak. Mevcut Başkan Tunahan Karapulat’ın bırakacağı başkanlık görevine son yıllarda girişimciliği ile dikkat çeken isimlerden olan Mehmet Miraç Selçuk, şube başkan adayı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi