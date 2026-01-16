Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası genel kurulunda bin 850 üye, yeni başkanı belirlemek için oy kullanacak. Mevcut başkan Paşa Özkan ve başkan adayları Doğan Bacak ile Bahattin Tekin, oda yönetimi için yarışacak. Başkan adayı Doğan Bacak, seçim öncesi yaptığı açıklamada esnaflara çağrıda bulunarak, “Bu yola sadece kendi çıkarımız veya rant amacıyla değil, tamamen esnafımızın menfaatini korumak ve onların haklarını savunmak için çıktım” dedi.



‘BU YOLA RANT İÇİN DEĞİLİ ESNAFIMIZIN MENFAATİ İÇİN ÇIKIYORUM’



Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Adayı Doğan Bacak, yaptığı açıklamada, esnaflara çağrıda bulunarak, “Esnaflarımızın genel kurula katılmalarını önemle rica ediyorum. Her birinin oylarını bekliyorum. Esnafımız için 7/24 mücadele edeceğimize inanmalarını istiyorum. Bu yola sadece kendi çıkarımız veya rant amacıyla değil, tamamen esnafımızın menfaatini korumak ve onların haklarını savunmak için çıktığımı da özellikle belirtmek isterim. Odamızın geleceği ve üyelerimizin hakları için şeffaf, adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı ile çalışmayı hedefliyoruz. Tüm esnafımızın sorunlarını dinlemek, çözüm üretmek ve onların yanında olmak için var gücümüzle görev yapacağız. Bu nedenle genel kurulda tüm üyelerimizin aktif olarak bulunması ve oy kullanması büyük önem taşıyor” dedi.