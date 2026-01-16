GENÇ MÜSİAD Alanya Şubesi, 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı bugün saat 15.00’te Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Genel kurulda, tüzük gereği 30 yaş sınırını aşan üyelerin Genç MÜSİAD yönetiminde yer alamaması nedeniyle bayrak değişimi yaşandı. Mevcut Başkan Tunahan Karapulat, başkanlık görevini genç yaşına rağmen girişimcilik çalışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Miraç Selçuk’a devretti. Genel kurul, üyelerin ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.



‘BU DAVANIN EMEKLİSİ OLMAZ, RAHMETLİSİ OLUR’

Görevi Selçuk’a devreden Karapulat, “2023 yılında, kurucu başkanımız Sayın Alihan Elçi’den devralmış olduğum bu kıymetli görevi; görev süremizin dolması sebebiyle bugün devretmenin hüznünü yaşarken, aynı zamanda başarıyla teslim etmenin gururunu da yürekten hissediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana, yönetim ekibimiz ve üyelerimizin güçlü destekleriyle birçok başarılı çalışmaya imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD ailesine dâhil olduğumuz ilk günden itibaren bizlere öğretilen “Yüksek Ahlâk, Yüksek Teknoloji” düsturunu ve “Bir ve Beraber” anlayışını rehber edinerek çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece başarı odaklı değil; ahlaki değerleri önceleyen, birleştirici ve eğitici faaliyetler gerçekleştirmeye gayret gösterdik. Nitekim kamuoyundan ve büyüklerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler ve takdirler, bu anlayışı en doğru şekilde hayata geçirdiğimizi bizlere göstermiştir. Hamdolsun ki görev süremiz boyunca iletişim kurmadığımız, derdiyle hemhâl olmadığımız hiçbir üyemiz olmamıştır. Üyelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek sorunlarıyla yakından ilgilenmeye gayret ettik. Bu süreçte yalnızca mevcut üyelerimizi değil, geçmişten bugüne MÜSİAD ailemizin bir parçası olan tüm fertlerle bağlarımızı sıcak tutmaya özen gösterdik. Bu anlayışımızı, görev süremiz boyunca iki kez düzenlediğimiz Ahde Vefa Buluşmaları ile taçlandırdık. Düzenlediğimiz kahvaltı ve yemek programları, istişare toplantıları, toplumun önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiğimiz Tecrübe Paylaşım Programları, Young Busienes Academy, İngilizce eğitimi, pazarlama ve iş geliştirme üzerine eğitimler, iftar ve sahur buluşmaları ile 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) programları sayesinde üyelerimizle ayda en az bir kez bir araya gelmeye gayret gösterdik. Bunun yanı sıra, farklı sosyal etkinliklerle de üyelerimizle birlikte keyifli ve kalıcı anılar biriktirmeye çalıştık. Görev süremiz boyunca yalnızca üyelerimize değil, toplumun her kesimine dokunmaya; sorunlara çözüm üretmeye ve katma değer sağlamaya da büyük önem verdik. Üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bunun en somut göstergelerinden biridir. Toplumun önde gelen isimlerini üniversitelerimizde gençlerle buluşturarak, Genç Ticaret Elçileri Programını başarıyla tamamladık. Öğrenci topluluklarıyla yürüttüğümüz iş birlikleriyle gençlerimizin her alanda gelişimine katkı sunmaya çalıştık. Ramazan ayında üniversiteli kardeşlerimizle düzenlediğimiz iftar programları sayesinde Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Hürkuş Öğrenci Topluluğu ile birlikte Gazipaşa Burhan İlkokulu’nda, Genç MÜSİAD Alanya adını taşıyan kütüphanemizi geçtiğimiz ay minik kardeşlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadık. Çalışmalarımızı üniversitelerle sınırlı tutmadık. Şehrimizde düzenlenen her türlü organizasyona katılarak MÜSİAD’ın değerlerini ve kimliğini en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşarak başta gıda kolileri olmak üzere maddi desteklerde bulunduk. Girişimci ruh taşıyan, ülkemize katma değer sağlamayı hedefleyen genç kardeşlerimize maddi ve manevi sponsorluklarla destek olduk. Liseli kardeşlerimizle Kariyer Günleri kapsamında bir araya gelerek, farklı meslek gruplarındaki üyelerimizin tecrübelerini gelecek nesillere aktarmaya çalıştık. Genel Merkezimiz öncülüğünde düzenlenen programlara, başta yönetim kurulu ekibimiz olmak üzere üyelerimizle birlikte aktif katılım sağladık. Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Buluşması’nda yer aldık. Görev süremiz boyunca Denizli, Gaziantep, Adana, Bursa ve Malatya şubelerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen GİK Programlarına yönetim ekibimizle birlikte katıldık. Dünyanın dört bir yanından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen VİZYONER25 Programı’nda üyelerimizle birlikte yer alarak bu kıymetli atmosferden istifade etmeye çalıştık. Ayrıca Genel Merkezimizde düzenlenen her programa katılım sağlamaya özen gösterdik. Bugün bu çalışmalara imza atarak şehrimizde ve insanlarımızın gönlünde bir iz bırakabildiysek, bunun en büyük payı şüphesiz ki bizlere güç veren üyelerimize aittir. Göreve geldiğimiz günden itibaren desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz şube başkanımıza ve tüm üyelerimize teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Genç MÜSİAD Başkanlığı görevimiz sona ermiş olsa da, büyüklerimizin sıkça ifade ettiği gibi “Bu davanın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur” anlayışıyla; ana kademe yönetim kurulunda görev almaya devam ederek şehrimize, ülkemize ve insanlığa faydalı hizmetler sunmayı sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken; görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen MÜSİAD Alanya Kurucu Başkanımız Sayın Mustafa Durusoy’a, Şube Başkanımız Sayın Celil Kara’ya, Genç MÜSİAD Alanya Kurucu Başkanımız Sayın Alihan Elçi’ye, birlikte yol yürüdüğümüz yönetim kurulu üyelerimize, MÜSİAD Alanya Yönetim Kurulu’ndaki abi ve ablalarımıza ve tüm üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle başkanlık görevini birazdan devredeceğim Mehmet Miraç Selçuk kardeşime ve yönetimine başarılar dilerim. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.



‘BAYRAĞI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ’

Genç MÜSİAD Alanya’nın yeni başkanı Mehmet Miraç Selçuk ise konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Selçuk, “Anadolu’nun mayasında yoğrulan divan şairimiz Yunus Emre ne güzel söylemiş; Biz gelmedik kavga için bizim işimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik. 2021 tarihinde başlayan Genç MÜSİAD yolculuğumuz bize birlik beraberlik ve kardeşlik şiarını aşıladı. Genç MÜSİAD sadece bir sivil toplum kuruluşlu değil, millete hizmet anlayışının ta kendisidir. Bizler de bu anlayış ve düşüncelerle ile bugün alacağımız bayrağı, Memleketimiz ve vatanımız için daha çok çalışıp hayırlı işlere imza atmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün şunun bilincindeyiz ki geçmiş dönem ve kurucu dönemimiz çok büyük işlere imza attılar. Farkındalık yaratıp memleketimize hayırlı hizmetlerde bulundular. Biz de aynı ivme ve düşüncelerle bayrağı daha da yükseklere çıkarıp vatanımıza ve memleketimize hayırlı hizmetler yapabilmek en büyük hayalimiz ve temennimiz Üstad Necip Fazıl ne güzel söylemiş; Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey gidi küheylan koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! Bu duygu ve düşüncelerle yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz çıktığımız yolda Rabbim hepimiz için inşallah en güzellerini yapabilmeyi nasip eylesin. Sözlerime son verirken teşekkürlerimle bitirmek istiyorum. MÜSİAD Alanya Şube kurucu başkanımız bir başkandan öte Ağabeyim Mustafa Durusoy başkanımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bayrağı daha da yukarılara çıkaracak olan mevcut şube başkanımız Celil Kara beyefendiye de destekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde çok güzel işlere imza atacağımızdan şüphem yoktur” dedi.



‘BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ AMA, HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR’

Geçmiş dönem başkanlarına ve kurucu yönetime teşekkür eden Selçuk, yeni dönemde “Bir ve Beraber” anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, Genç MÜSİAD’ın Alanya’da daha aktif ve üretken bir yapıya kavuşacağını dile getirdi. Selçuk, “Genç Müsiad baharını Alanyamıza kazandıran kurucu başkanımız Alihan Elçi Ağabeyime çok teşekkür ediyorum beni bir ailesinin bir Ferdi yaptı. Bizler için çok değerli. Son olarak birlikte yol yürümekten gurur duyduğum misyon ve vizyonundan çok ders çıkardım ikinci dönem Genç Müsiad başkanımız Ağabeyim Tunahan Karapulat beyefendiye sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte ki anlayışımız, Bir ve Beraber anlayışı ile birlik beraberliğimizi sağlayarak aile ortamımızın bütünlüğünü koruyacağız. Hepimizin ortak derdi memleket hepimizin ortak derdi vatanımız ve en önemlisi de yarınlarımız. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)