İran genelinde devam eden protestoların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uluslararası basına ve sosyal medya paylaşımlarına yansıyan bilgilere göre, hayatını kaybedenler arasında motosiklet videolarıyla tanınan genç fenomen Diana Bahadori de yer alıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN VURULDUĞU İDDİASI

“Baby Rider” ya da “Baby Raider – Bebek Sürücü” adıyla bilinen 19 yaşındaki Diana Bahadori’nin, 9 Ocak’ta Gorgan kentinde protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Bahadori’nin 28 Aralık’ta protestolara katıldığı, olaydan günler sonra ise hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Ölüm haberinin ilk etapta bir kaza sonucu gerçekleştiği yönünde duyurulduğu, ancak bu bilginin daha sonra tartışma konusu olduğu aktarıldı.

100 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİSİ VARDI

Genç yaşına rağmen sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Bahadori, özellikle motosikletlerle çektiği videolar sayesinde Instagram’da 100 bini aşkın takipçi kazanmıştı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin şeffaf bir açıklama yapılması çağrısında bulundu.

AİLEYE BASKI İDDİASI

İddialara göre Bahadori’nin ailesi, istihbarat ve güvenlik birimlerinin baskısı altında kaldı. Genç fenomenin gizlice defnedildiği, ailenin ise hükümetin ölümden sorumlu olmadığını kamuoyu önünde dile getirmeye zorlandığı öne sürüldü.

Benzer şekilde, İran’daki protestolara katılan gençlerin ailelerinin, çocuklarının tutuklanması veya cenazelerin teslim edilmemesi ile tehdit edildiğine dair iddialar da uluslararası kamuoyunda sıkça gündeme geliyor.

İranlı yetkililerden Bahadori’nin ölümüne ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı.