Bilinmeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki metruk binaya giren M.Y.K., iddiaya göre 2'nci katta arkadaşlarıyla oturup, sohbet ederek bir şeyler içti. Bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılan M.Y.K., dengesini kaybedip 2'nci kattan, bodruma düştü. M.Y.K.'nın yağmur nedeniyle bodrum katında biriken 2 metre derinliğindeki suyun içinde çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrumdaki suyun içinde M.Y.K.'ya ulaşamayan ekipler, Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istendi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, 2 metre derinlikteki suyun içinden M.Y.K.'yı çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, M.Y.K.'nın öldüğü belirlendi. M.Y.K.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.