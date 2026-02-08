Alanya'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Daily Escape adlı işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, işletmede soğutma ve kontrol çalışması yapıldı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK



İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, olayın çıkış nedeninin henüz netleşmediğini, teknik incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Patlamanın ardından işletmede maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.