Alanya Cikcilli Mahallesi’ndeki seyir terasında dengesini kaybeden bir kişi uçuruma düştü. Yaralı, itfaiye ekiplerinin kontrollü müdahalesiyle kurtarıldı.

OLAY GECE SAATLERİNDE YAŞANDI

Olay, saat 21.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi’nde bulunan seyir terasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte terasta bulunan Hasan D., bir süre sonra ihtiyaç gidermek için uçurum kenarına yöneldi. Bu sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Hasan D., uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, uçurumda mahsur kalan yaralıyı kurtarmak için dikkatli ve kontrollü bir çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucu Hasan D., bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.