ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi, Keykubat Bulvarı üzerindeki Kadoil Petrol karşısında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü direğe çarptı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden ve 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen sürücünün, çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirtilen genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi