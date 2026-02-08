9 Şubat Pazartesi günü Alanya’da planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar, bakım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında geçici olarak enerjisiz kalacak.
İşte kesintiden etkilenecek mahallelerin tam listesi:
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ SABURLAR,MERKEZ SABURLAR Mah. KUYU Sk.,MERKEZ SABURLAR Mah. Sk. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KARAMANLAR,MERKEZ KARAMANLAR Mah. KARAMANLAR Sk. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:30:00 - 16:30:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ DERE,MERKEZ DERE Mah.,MERKEZ DERETÜRBELİNAS Mah. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 12:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KONAKLI 7,MERKEZ KONAKLI 8,MERKEZ KONAKLI Mah. 6 Sk.,MERKEZ KONAKLI Mah. GÜZEL YALI Cd bölgeleri
Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA LORTLAR,MERKEZ ÇAMLICA Mah. HACI PAŞA bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 14:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. EVLİYATEPE,MERKEZ İMAMLI Mah. HARÇBEL MEVKİİ;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KAHYALAR ADNAN MENDERES,MERKEZ KAHYALAR ATATÜRK,MERKEZ KARALAR,MERKEZ SUGÖZÜ,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ŞAHİNLER bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ SUGÖZÜ 1016,MERKEZ SUGÖZÜ KEYKUBAT,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. GÜMRÜKÇÜLER Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. SUGÖZÜ Cd bölgeleri
Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-02-09 09:00:00 - 10:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah. GÖKTAŞ MEVKİİ,MERKEZ OBA Mah. ALANYASPOR,MERKEZ OBA Mah. SETİÇİ Sk.,MERKEZ OBA PAŞALAR,MERKEZ OBA SARIKADOĞLU bölgeleri
Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması