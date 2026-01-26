“İYİ Kİ YAYINLANMADI”

Katıldığı bir yayında yaşadıklarını anlatan Testo Taylan, program sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz katıldık programa Tolunay Ören ve Konsol Oyun falan… Abi bölüm yayınlanmadı, program yayından kalktı. İyi ki de yayınlanmadı yani.”

“SONU KÖTÜ BİTTİ”

Fenomen isim, yarışma sırasında ciddi bir gerilim yaşandığını belirterek, partner uyumsuzluğuna da dikkat çekti. Taylan, risk aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Sonu kötü bitti. Ben çok risk aldım, benim partnerim de pek bana göre biri değildi. O görüntülere de ulaşırsak kıyamet yani.”

“MÜGE ANLI BİZİ AZARLADI”

Testo Taylan’ın en çok konuşulan sözleri ise program sırasında yaşandığını iddia ettiği tartışmalara yönelik oldu. Taylan, stüdyoda sert anlar yaşandığını öne sürerek, Müge Anlı ve yönetmenin müdahalede bulunduğunu söyledi:

“Müge Anlı falan bizi bayağı azarladı orada. Yönetmen Tolunay’ı azarladı.”

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, program ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.