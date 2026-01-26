Edinilen bilgiye göre binanın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamada yaralandığı belirlenen dairedeki 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle dairede hasar oluşurken, park halindeki 1 araç ile çevredeki binalarda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri binada güvenlik önlemi alırken, doğal gaz hattı ekipler tarafından kapatıldı.

Kaynak: DHA