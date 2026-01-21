Ankara istikametine ilerleyen sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ile iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 1 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA