İstanbul Güngören’de yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, 14 yaşındaki E.D.’nin babası Murat Dilsiz’i uyuduğu sırada başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dosyada anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz de sanık olarak yer alıyor.

Alanya ve Antalya’da da son dönemde artan aile içi şiddet ve çocukların suça sürüklenmesi başlıkları açısından dava, hukuki ve toplumsal boyutuyla dikkat çekiyor.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Olay, Güngören Sanayi Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eylem Dilsiz’in polisi arayarak eşinin intihar ettiğini bildirmesi üzerine ekipler adrese gitti. Murat Dilsiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze işlemlerinin ardından ortaya çıkan iddialar üzerine soruşturma derinleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 yaşındaki E.D.’nin babasını uyuduğu sırada silahla vurduğu ve olayın intihar süsü verilerek gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

“BEN YAPMASAYDIM O BİZE ZARAR VERECEKTİ”

Mahkemede savunma yapan suça sürüklenen çocuk E.D., olay gecesi anne ve babası arasında şiddetli bir tartışma yaşandığını söyledi. Babasının annesini boğmaya çalıştığını iddia eden E.D., “Ben yapmasaydım o bize zarar verecekti” dedi.

Daha önce de şiddet gördüklerini ileri süren E.D., babasının kendisini taciz ettiğini iddia ederek, silahın yerini bildiğini ve olay gecesi eldiven takarak babasını vurduğunu anlattı. Ardından silahı babasının eline koyduğunu ve eldivenleri bina boşluğuna attığını ifade etti.

ANNE: “BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

Tutuksuz sanık Eylem Dilsiz ise eşinin uzun süredir kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürdü. O gece de boğmaya çalıştığını iddia eden Dilsiz, sabah kızının babasını vurduğunu söylediğini, ilk etapta inanmadığını ancak odasına gittiğinde eşinin hayatını kaybettiğini gördüğünü beyan etti.

ABLA: “SİLAH SESİ DUYMADIM”

Sanıklardan Rojin Dilsiz ise olay gecesi kulaklıkla uyuduğunu, herhangi bir silah sesi duymadığını söyledi. Sabah babasını hareketsiz görünce bağırdığını ifade etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, ara kararında Eylem Dilsiz’in üzerine atılı suçun niteliğini dikkate alarak tutuksuz yargılanmasının yeterli olmayacağı kanaatine vardı. Anne hakkında “tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklama kararı verildi.

Eksik hususların giderilmesi için duruşma 2 Nisan tarihine ertelendi.

Dava süreci, özellikle çocukların ağır ceza dosyalarında yargılanması ve aile içi şiddet iddialarının ceza yargılamasındaki etkisi açısından yakından izleniyor.