Atık karton toplayan Mahmut Ercan, kullandığı elektrikli bisiklet ile 117'nci Sokak'tan bulvara çıktığı sırada B.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten savrulup düşen Ercan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, 18 yaşından küçük olan ehliyetsiz otomobil sürücüsü B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmı sürüyor.