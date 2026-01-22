Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 12 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Alanya Bakkallar Bayiler Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Velittin Yenialp ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Dere’ye ziyaret sırasında Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Manavgat Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça ile önceki dönem Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir de eşlik etti.

Ziyarette, görev süresi boyunca odaya ve esnafa sunduğu hizmetlerden dolayı önceki dönem Alanya Bakkallar Bayiler Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir’e teşekkür plaketi takdim edildi.

‘BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Her zaman olduğu gibi, yeni dönemlerinde de yanlarında olduğumuzu, birlik ve dayanışma içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğimizi ifade ettik. Görev süresi boyunca odamıza ve esnafımıza sunduğu hizmetlerden dolayı Önceki Dönem Başkanımız Süleyman Hilmi Özdemir'e teşekkür ediyoruz” dedi.