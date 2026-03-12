Emlak sektöründe dayanışmayı artırmak ve sektörel sorunlara çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren EMDADER (Emlak Dayanışma Derneği), Alanya’da önemli bir görevlendirmeye imza attı.

​MAZBATA TÖRENİ DÜZENLENDİ

​EMDADER Genel Başkanı Sadri Bayat ve beraberindeki heyet, Alanya’da düzenlenen özel bir programda Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri ile bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin katıldığı törende, Güneri’ye yeni görevlerini resmileştiren mazbatası Genel Başkan Bayat tarafından takdim edildi. Yapılan atamalarla birlikte Şükrü Güneri’nin emlak camiasındaki sorumluluk alanı genişledi. Güneri, Emlak Federasyonu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, EMDADER Alanya Şube Başkanlığı görevlerini yürütecek.

‘BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ’

​Programda söz alan Genel Başkan Sadri Bayat, emlak sektörünün içinden geçtiği süreçte örgütlenmenin ve profesyonel dayanışmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Şükrü Güneri ise yaptığı teşekkür konuşmasında, Alanya emlak sektörünü daha ileriye taşımak ve meslektaşlarının haklarını korumak için her iki görevde de var gücüyle çalışacağını belirtti.