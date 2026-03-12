​Kargıcak Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların kişisel becerilerini geliştirmeleri ve mesleki eğitim almaları amacıyla planlanan kurslar için kayıt süreci resmen başladı. Alanya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak olan giyim kursu hem sabah hem de öğle grupları olmak üzere iki farklı seçenekle mahalle sakinlerine sunuluyor.

​MUHTAR ASİLTÜRK: İLGİ DUYAN TÜM VATANDAŞLAR KATILABİLİR

​Kursların açılışıyla ilgili bir açıklama yapan Muhtar Muammer Asiltürk, eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kargıcak’ta sosyal hayatı canlandırmak ve özellikle kadınlarımızın el emeklerini profesyonel bir seviyeye taşımalarına destek olmak için Alanya Halk Eğitimi Merkezi ile koordineli bir çalışma yürüttük. Kurs merkezimizi (Kargıcak Camii karşısı) hazır hale getirdik. Komşularımızın bu fırsatı değerlendirmesini ve bu değerli eğitimlerden en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyorum."

​KURS PLANLAMASI VE BAŞVURU DETAYLARI

​Kurslar, vatandaşların günlük programlarına uyum sağlayabilmesi için iki grup halinde düzenlendi: Sabah grubu (16 Mart 2026): Pazartesi ve salı, 09.00- 12.00 saatleri arası.

​öğle grubu (17 Mart 2026): pazartesi ve salı günleri, 13.00- 16.00 saatleri arası.

​Alanya Halk Eğitimi Merkezi yönetmeliği gereği; kursiyer adaylarının aynı anda en fazla 2 kursa katılabileceği, 3. kurs başvurusunun sistem tarafından reddedileceği belirtildi.