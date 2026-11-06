A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Fransa'nın Bordeaux kentinde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, hem yeni dönem hedeflerini anlattı hem de aday kadroyu kamuoyuyla paylaştı.

SERGEN YALÇIN: GELECEĞİN MİLLİ TAKIMINI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Milli takımda uzun vadeli bir yapılanma hedeflediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, yalnızca kısa vadeli sonuçlara odaklanmayacaklarını belirtti.

Dört yıllık önemli bir sürecin başladığını ifade eden deneyimli teknik adam, şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. 4 yıllık önemli bir süreç var. Biz sadece bugünün değil, geleceğin milli takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak bir yandan turnuvalarda başarılı olacak takımın temellerini atmak istiyoruz."

Milli takım formasının her futbolcuya açık olduğunu belirten Yalçın, oyuncu seçimlerinde kulüp isimlerinden ziyade performans ve katkıyı esas alacaklarını söyledi.

MİLLİ TAKIMA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OYUNCU İZLEME SİSTEMİ

Sergen Yalçın'ın basın toplantısında öne çıkan açıklamalarından biri de milli takımın oyuncu izleme sistemine ilişkin oldu.

Ay-yıldızlı ekibin teknik yapılanmasına yapay zekâ destekli bir oyuncu izleme platformu kazandırdıklarını açıklayan Yalçın, veri analizinden daha fazla yararlanacaklarını belirtti.

Deneyimli teknik adam, 9 gözlemcinin 43 karşılaşmayı canlı takip ettiğini, 50 futbolcudan oluşan oyuncu havuzuyla ilgili 64 rapor hazırlandığını söyledi.

Yapay zekânın karar sürecine yardımcı olacağını ancak son kararın teknik heyete ait olduğunu vurgulayan Yalçın, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmak istemediklerini ifade etti.

BERKE ÖZER YENİDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Daha önce milli takım kampından ayrılması nedeniyle gündeme gelen Berke Özer'in yeniden aday kadroya alınması dikkat çekti.

Genç kaleciyle görüştüğünü belirten Sergen Yalçın, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Yalçın, "Berke'nin hiçbir sorunu yok. Genç oyuncu, Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. Milli takım kapısının kendisine açık olduğunu söyledik. 'Seve seve gelirim' dedi" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların hata yapabileceğini belirten Yalçın, önemli olanın bu hataların telafi edilmesi ve futbolcuların yeniden milli takıma kazandırılması olduğunu dile getirdi.

KENAN YILDIZ VE MUHAMMED ŞENGEZER AÇIKLAMASI

Milli takımın aday kadrosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, sakatlıkların oyuncu tercihlerini etkilediğini açıkladı.

Kenan'ın sakatlığına rağmen milli takım kampına katılmak istediğini belirten Yalçın, kulübüyle yapılan görüşmelerin ardından tedavisine kulübünde devam etmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Muhammed Şengezer'in de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ifade eden deneyimli teknik adam, futbolcuların milli takıma katılma konusunda istekli olduklarını vurguladı.

SERGEN YALÇIN'DAN SANTRFOR MESAJI

A Milli Takım'ın oyun sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, santrfor kullanacaklarını açıkladı.

"Tabii ki santrforla oynayacağız. Bizim sistemimiz biraz daha farklı olacak" diyen Yalçın, özellikle fiziksel olarak hazır futbolcularla sahaya çıkmayı planladıklarını belirtti.

Belçika karşılaşmasının önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, UEFA Uluslar Ligi'nde kümede kalma ihtimalinin devam ettiğini ifade etti.

ARDA GÜLER HANGİ MEVKİDE OYNAYACAK?

Basın toplantısında Arda Güler'in milli takımdaki rolü de gündeme geldi.

Genç yıldızın farklı pozisyonlarda görev yapabilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, Arda'nın tercihlerini de dikkate alacaklarını söyledi.

Yalçın, "Arda genç bir oyuncu. Arda hangi pozisyonda oynamak istiyorsa orada oynatacağız. Henüz onunla konuşmadık" dedi.

Takımın henüz yeni dönemde sahaya çıkmadığını hatırlatan teknik direktör, değerlendirmelerin maçların ardından yapılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.

MİLLİ TAKIMI KULÜP HAVASINA SOKMAK İSTİYORUZ

Dört yıllık planlamada sürdürülebilir bir oyun sistemi oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Sergen Yalçın, milli takımda kulüp takımlarına benzer bir çalışma düzeni kurmak istediklerini söyledi.

Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerde milli takım için takip edilen Türk kökenli oyuncular bulunduğunu belirten Yalçın, bu futbolcuların da ay-yıldızlı ekibe kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Genç oyuncuların gelişiminin önemine dikkat çeken Yalçın, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda mücadele edebilecek bir kadro oluşturmak istediklerini dile getirdi.

BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI ÖNCESİ BİRLİK MESAJI

Milli takımın yeniden kazanma alışkanlığı edinmesi gerektiğini belirten Sergen Yalçın, futbolculara ve teknik ekibe destek çağrısında bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Hikayeler hep yeniden yazılır. Bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak yaşayarak göreceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik güzel sonuçlar doğurur" dedi.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Sergen Yalçın, basın toplantısının ardından Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen aday kadroyu canlı yayında duyurdu.

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha ve forvet: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

A MİLLİ TAKIM'IN BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki iki önemli karşılaşmada sahaya çıkacak.

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (İzmir)

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (Bordeaux)

Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, bu iki karşılaşmadan olumlu sonuçlar alarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.