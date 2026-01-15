Mevcut atmosferi değerlendiren Bacak, üyeleri sağduyuya davet ederek, seçim sürecinin demokratik bir nezaket içinde geçmesi gerektiğini vurguladı.

‘BİZİM KAVGAMIZ HİZMET İÇİNDİR’

​Seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya gelen Doğan Bacak, son günlerde artan gerginliğe dikkat çekti. Bacak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ​ "Bizim kavgayla, gürültüyle işimiz olmaz. Bizim kavgamız ancak esnafımızın huzurunu sağlamak için verdiğimiz bir mücadele olabilir. Bizim tek çabamız, daha iyi hizmet ve daha güçlü bir sektör için çalışmaktır. Meydanlarda gerginlik yaratmanın kimseye bir faydası yoktur."

​‘KAYBETME KORKUSU YAŞAYANLARA ÇAĞRI’

​Seçim sonuçlarına dair güvenini dile getiren Bacak, rakiplerine de seslenerek sükûnet çağrısında bulundu. Bacak "Bu bir bayrak yarışıdır. Bir tek üyemizin bile kalbinin kırılmasını istemeyiz. Esnafımızın en çok arzuladığı şey, sakin ve anlayışlı bir huzur ortamıdır. Kaybetme korkusu yaşayanları sağduyuya davet ediyorum. Üyelerimiz sandıkta kendilerine ve bu sektöre en büyük hizmeti yapanı seçecektir."

​‘ALANYA HALKININ DESTEĞİYLE KAZANACAĞIZ’

​Seçimi kazanacaklarına olan inancının tam olduğunu belirten Bacak, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Allah izin verirse bu seçimleri, hizmete susamış üyelerimizin ve tüm Alanya halkının desteğiyle biz kazanacağız. Kazanan esnafımız, kazanan Alanya olacak."