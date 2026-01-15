​ZOR GÜNLERİN DAYANIŞMA MERKEZİ

​ Ş ehir dışından veya uzak mahallelerden tedavi amacıyla Alanya merkeze gelen vatandaşların barınma sorununa çözüm üreten tesis, "sosyal belediyecilik" anlayışıyla kapılarını açmaya devam ediyor. Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren süreçlerde ekonomik ve manevi zorluk yaşayan aileler için tesis, adeta "ikinci bir ev" görevi görüyor.

​6 YILDA 58 BİN GECELEME

​Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin hayata geçtiği günden bu yana ulaştığı rakamlar paylaşıldı. Verilere göre:

​2025 Yılı: Bin 376 vatandaş faydalandı.

​6 yılda (2019-2025): 6 bin 446 vatandaşa ulaşıldı.

​Bu süreçte toplam 58 bin 38 geceleme hizmeti verilerek rekor bir seviyeye ulaşıldı.

​ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ HİZMET

​Hastaneye yakınlığı sayesinde ulaşım sorununu ortadan kaldıran tesis, sunduğu ücretsiz konaklama hizmetiyle hasta yakınlarının omuzlarındaki maddi yükü hafifletiyor. Modern ve hijyenik koşullarda hizmet veren tesis, hastaların iyileşme sürecine odaklanmasına, refakatçilerin ise güvenli bir ortamda dinlenmesine olanak sağlıyor.

​Belediye yetkilileri, zor günlerde vatandaşların yanında olmaya ve dayanışma ağını büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.