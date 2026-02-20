Bölgede yürütülen yoğun çalışmaların ardından, Alanya'nın enerji altyapısında tarihi bir eşik aşılarak ilk gaz arzı sağlandı. Özellikle Oba ve Çıplaklı mahallelerinde yerel istasyon ve altyapı tesisatlarının tamamlanmasıyla birlikte binlerce konut ve işyeri bu çevre dostu enerjiyle buluştu. İlk etapta devreye alınan altyapı sayesinde, vatandaşlar kış aylarını çok daha konforlu ve ekonomik geçirme imkanı buluyor.

MAGA Projesi ve Diğer Mahalleler İçin Süreç Nasıl İşliyor?

Alanya'nın tamamının doğalgaza kavuşması için gözler ana iletim hattı olan MAGA projesinin ilerleyişine çevrilmiş durumda.

Ana Hat Bağlantısı: Mersin ve Antalya arasındaki zorlu coğrafi şartlara rağmen, ana boru döşeme ve kaynak işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Tam Entegrasyon: Oba ve Çıplaklı dışındaki diğer mahallelere geniş çaplı gaz arzının sağlanması, ana gaz akışının bölgeye tam entegrasyonu ile mümkün olacak.

Altyapı Koordinasyonu: Şehir içi yeni bölgelerde kazıların en aza indirilmesi ve sürecin hızlanması için doğalgaz, elektrik ve telekomünikasyon altyapı çalışmaları yerel yönetimle eşgüdümlü olarak yürütülüyor.

Bölge Ekonomisine ve Turizme Etkisi

Doğalgazın Alanya'da yaygınlaşması sadece konutlar için değil, bölgenin can damarı olan turizm ve sanayi sektörü için de kritik bir avantaj sunuyor.

Maliyet Düşüşü: Otellerin, turizm tesislerinin ve küçük sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinde ciddi oranda düşüş yaşanması öngörülüyor.

Temiz Çevre: Turizm başkenti Alanya'da karbon salınımının azalması ve kömür kullanımının düşmesi, bölgenin havasını çok daha temiz hale getiriyor.

Tüketici Kolaylıkları: Yeni enerji düzenlemeleriyle birlikte abone bağlantı bedellerinde taksit imkanlarının 6 aya kadar genişletilmesi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik güvence bedeli muafiyetleri, vatandaşların doğalgaza geçiş sürecini hızlandırıyor.