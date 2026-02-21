Etkinlik, hastaların günlük yaşamdan uzaklaşıp moral bulmalarını hem de sosyal aktivitelere katılmalarını amaçlıyor. Alanya’da Projeye destek veren Just Burger ve Kavurmacı Göksay işletme sahipleri Okan Sayın ve Yasin Kudret Gökmen, sosyal sorumluluk bilinciyle bu anlamlı organizasyonda yer aldı. Organizasyonu üstlenen Juliet Tur Seyahat Acentesi sahipleri Onur Kurt ve Okşar Efe Karaduman, misafirlerle birlikte günü daha keyifli hale getirmek için projeye destek verdi.

Just Burger ve Kavurmacı Göksay işletme sahibi Okan Sayın ve Juliet Tur Seyahat Acentesi sahibi Okşar Efe Karaduman yaptığı açıklamada, “Bu etkinlik sadece bir gezi değil; hastalarımızın günlük yaşamdan kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşıp, kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi