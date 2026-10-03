İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde dün saat 15.25 sularında bir kuyumcuda sıra dışı bir soygun girişimi yaşandı. Emniyet yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, dükkana giren 39 yaşındaki Necmettin T., elindeki poşetin içinde silah bulunduğunu öne sürerek çalışanı tehdit etti ve altınları vermesini istedi.

Olay sırasında dükkanda yalnız olan çalışan Emir Gülcemal, şüphelinin uzattığı poşeti soğukkanlılığını koruyarak vitrindeki imitasyon ziynet eşyalarıyla doldurdu. Poşetteki ürünleri gerçek altın zanneden şüpheli, amacına ulaştığını düşünerek yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

SAHTE ALTINLARLA İKİ SAAT SONRA NASIL YAKALANDI?

Soygun ihbarının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı şekilde taranması sonucu, şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki bir börekçiye girdiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Necmettin T., olaydan yaklaşık iki saat sonra çaldığı sahte altınlarla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı ve silah olduğunu iddia ettiği nesnenin ise yalnızca bir şemsiye olduğu anlaşıldı.

SANAL KUMAR BORCU İÇİN AİLESİNİ DE DOLANDIRMIŞ

Soruşturma kapsamında şüphelinin suç geçmişine ve motivasyonuna dair detaylar da gün yüzüne çıktı. Necmettin T.'nin sanal kumar bağımlılığı nedeniyle ciddi miktarda borçlandığı, bu borçları ödemek için kısa süre önce kayınvalidesine ait altınları çaldığı tespit edildi. Aile içindeki hırsızlığın fark edilme ihtimaline karşı çaldığı altınları yerine koymak amacıyla bu kuyumcu soygununu planladığı belirlendi.

KUYUMCULARDA İMİTASYON ÜRÜN KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Perakende mücevher satış noktalarında vitrinlerin ön kısımlarında imitasyon ürünler sergilenmesi, olası gasp ve soygun girişimlerinde maddi kaybı önleyen kritik bir güvenlik stratejisi olarak öne çıkıyor. Bu olayda da çalışanın sahte ürünlere yönelmesi, işletmeyi büyük bir zarardan korudu. İş yeri sahibi Kadir Aydın, emniyetteki teşhis işlemleri sırasında yaptığı açıklamada, personelin soğukkanlı hamlesi sayesinde yaklaşık 5 milyon liralık bir zararın önlendiğini ifade etti.

Tehdit altında olmasına rağmen durumu yöneten Emir Gülcemal ise şüphelinin sürekli ölüm tehdidinde bulunduğunu, uzatılan poşete vitrindeki sahte ürünleri doldurarak tehlikeyi savuşturduğunu aktardı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Necmettin T., adli makamlara sevk edildi.