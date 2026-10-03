İstanbul’da kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Zen Pırlanta sahiplerinin yağma amacıyla tehdit edildiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

YURT DIŞI NUMARALARDAN TEHDİT MESAJLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturmasına göre, şirket sahiplerine örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildi. Mesajların, mağdurlar üzerinde baskı kurarak haksız menfaat sağlamaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Soruşturmada, şirket ortaklarından Mehmet Diribaş’ın konakladığı otele örgüt üyelerinin gittiği de tespit edildi. Şüphelilerin otel görevlisine Diribaş’a ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları, aynı sırada Diribaş’ın telefonuna da yurt dışı numaralardan tehdit mesajları gönderildiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Başsavcılığın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, söz konusu eylemlerde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma iddialarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına ulaşıldığı bildirildi.

“YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ” SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

“Çirkinler” adı, son dönemde adli makamlar ve güvenlik birimlerinin “yeni nesil suç örgütleri” kapsamında yürüttüğü başka soruşturmalarda da geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Aralık 2025’te yürüttüğü bir soruşturmada “Casper” ve “Çirkinler” adına hareket ettikleri öne sürülen şüpheliler, konut ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınmıştı.

Örgütün adı 2026 yılında Antalya’daki soruşturmalara da yansıdı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Eylül 2026’da yürüttüğü çalışmada “Daltonlar”, “Çirkinler” ve “Casperlar” olarak bilinen yapılanmaların şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medyada övdükleri veya bu yapıların eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlenmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zen Pırlanta sahiplerine yönelik son soruşturmada silahlı suç örgütlerinin tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik faaliyetlerine karşı çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.