Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaz sezonu boyunca Alanya ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüklerinde konuşlandırılan iki hafif sınıf helikopterin sahadaki mesaisi sona erdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hava araçları 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bölgedeki görevlerini tamamlayarak sahadan ayrıldı.

Zorlu yaz döneminde havadan müdahale desteği sağlayan helikopterlerin pilotlarına ve teknik personeline teşekkür belgesi verildi. Kurumun resmi duyurusunda, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında özveriyle çalışan ekibe teşekkür edilerek meslek hayatlarında başarılarının devamı dilendi.

ZORLU YAZ MESAİSİ

Bölgede görev yapan hava araçları, 2026 yazında Antalya genelinde yaşanan yoğun yangın hareketliliğinde kritik rol oynadı. Resmi verilere göre, sadece 28-30

Temmuz tarihleri arasında Alanya, Manavgat, Kaş ve Kumluca'nın da aralarında bulunduğu 8 ilçede 3 gün içinde 34 farklı noktada alevler yükseldi.

29-30

Ağustos hafta sonunda ise 14'ü orman ve 24'ü orman dışı alan olmak üzere toplam 38 ayrı yangına müdahale edildi.

BÜYÜK YANGINDA NELER YAŞANDI?

Eylül ayı başında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde başlayıp Kepez ve Döşemealtı sınırlarına kadar yayılan büyük orman yangını, sezonun en kritik olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 67,5 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan bu yangında, güvenlik amacıyla 254 evden 720 vatandaş tahliye edilmiş ve geniş ormanlık alanlar zarar görmüştü.

ALANYA'DA KIŞ DÖNEMİ HAZIRLIKLARI

Alanya ve Kumluca'daki hava araçlarının görev süresinin dolması, bölgede yangın riskinin nispeten azaldığı sonbahar ve kış dönemi tedbirlerine geçişin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Havadan müdahale gücünün sahadan çekilmesiyle birlikte, Alanya ve çevre ilçelerdeki ormanlık alanların korunması için karadan yürütülen devriye faaliyetlerinin kış ayları boyunca sürmesi bekleniyor.