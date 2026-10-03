Milli maç arası nedeniyle Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de, Mason Greenwood'un kırmızı kart görmesi üzerine iki takımın anlaşmasıyla oyuna 11'e 11 devam edildi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında saha içindeki gerilim arttı. Yayımlanan maç görüntülerine göre, topsuz alanda Roderick Miller'ın müdahalesine sinirlenen Greenwood, rakibine tekme atarak doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Pozisyonun içindeki Miller ise hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kart kararının ardından Fenerbahçeli oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu. Matteo Guendouzi'nin itirazları sonucunda sarı kart görmesiyle oyun bir süre dururken, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal da saha kenarına gelerek hakemle durumu değerlendirdi.

TEKNİK HEYETLERDEN ORTAK KARAR

Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Turan Tovuz Teknik Direktörü Kurban Berdyev, hakemden maçın 11'e 11 oynanmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerine ihraç edilen Greenwood'un yerine genç oyuncu Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu. Böylece sarı-lacivertli ekip mücadeleyi eksilmeden sürdürdü.

HAZIRLIK MAÇLARINDA KURALLAR NASIL İŞLİYOR?

Resmi müsabakalarda kırmızı kart gören bir oyuncunun yerine yenisi dahil edilemiyor ve takım maçı eksik tamamlamak zorunda kalıyor. Ancak resmi olmayan hazırlık karşılaşmalarında her iki takımın teknik heyeti ve hakemin ortak onayıyla kurallar esnetilebiliyor. Antrenman temposunun ve taktiksel dengenin bozulmaması adına, ihraç edilen oyuncunun yerine başka bir ismin girmesine izin verilmesi futbol camiasında sıkça karşılaşılan bir uygulama olarak öne çıkıyor.