Alanya’da son günlerde günlük yaşamı zorlaştıran sağanak yağışlar kısa süreliğine de olsa etkisini kaybediyor. Meteoroloji verilerine göre yarın itibarıyla ilçede parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve güneş zaman zaman kendini gösterecek.

YAĞIŞA KISA MOLADAN SONRA YENİDEN

Tahminler, yağışsız havanın iki günle sınırlı kalacağını gösteriyor. Önümüzdeki 5 günlük periyotta Alanya genelinde hava parçalı bulutlu olacak, yer yer kısa süreli yağışlar görülebilecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren yağmurun yeniden etkisini artırması bekleniyor.

SICAKLIK 20 DERECEYE DAYANIYOR

Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş öngörülmüyor. Gündüz sıcaklıkları 19–20 derece aralığında seyrederken, gece saatlerinde termometrelerin 10–14 derece arasında ölçülmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru artması beklenen nem oranı, hissedilen sıcaklıkta dalgalanmalara yol açabilir.

Yağışsız iki gün, özellikle esnaf, turizm sektörü ve açık alanlarda çalışanlar için kısa da olsa bir nefes alma imkanı sunacak.