Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya geldi. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar olay yerine koştu. Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada Atlı’nın yakınları olay yerine geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI ÇATIYA ÇIKTI

Olay yerine koşarak gelen yakınları Atlı’nın cenazesini görmek istedi. Ancak iş yerinin kepengin kapalı olması üzerine yakınları çatıya çıktı.Atlı’nın cenazesini gören yakınları çatıda sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yakınları ardından çatıdan indirildi. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.