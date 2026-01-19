İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden kışkırtıcı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Soruşturma kapsamında dün 4 şüpheli gözaltına alınırken, provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 2 kişi daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 6’ya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aileye tehdit mesajı atan şüphelilerden 2’sinin şehir dışında yakalandığı öğrenildi.

3 şüpheli cezaevine gönderildi

Şüphelilerden biri Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilirken, başka illerde yakalanan 2 kişinin savcılık ifadeleri SEGBİS aracılığıyla alındı. Savcılık, 3 şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, bir baklavacı önünde meydana geldi. Daha önce birbirini tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç’nin, “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladığı, hastaneye kaldırılan gencin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası yakalanan E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.