Rekabet Kurumu, bitki koruma ve bitki besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüs hakkında rekabete hassas bilgi değişimi iddiasıyla soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, şirketlerin ürün bazlı fiyat, satış miktarı, satış hedefleri, vade süreleri ve iskonto oranları gibi ticari açıdan hassas bilgileri birbirleriyle paylaşıp paylaşmadığı ve olası bilgi paylaşımının pazardaki rekabet koşullarına etkisi araştırılacak.

ANTALYA'DAN PLATİN KİMYA DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamındaki şirketler arasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde tarımsal ilaç üretimi yapan Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret AŞ de bulunuyor. Kaynakta yer alan bilgilere göre Antalya OSB'de 231 farklı ürün çeşidiyle yıllık 2 bin tonun üzerinde üretim yapan şirketin de soruşturma kapsamına alınması, kentte tarımsal üretim girdileri alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin gündemine girdi.

Platin Kimya Genel Müdür Yardımcısı Orhan Öz, sürecin sektördeki çok sayıda şirketi kapsadığına işaret ederek soruşturmanın rekabet koşullarının denetlenmesine yönelik olduğunu söyledi. Öz, şirketlerinin fiyat belirleme veya kartelleşme olarak nitelendirilebilecek herhangi bir sürecin içerisinde bulunmadığını savunarak, nihai durumun Rekabet Kurumu'nun yürüteceği inceleme sonunda ortaya çıkacağını ifade etti.

HANGİ BİLGİLER İNCELENECEK?

Rekabet Kurumu'nun resmi açıklamasına göre incelemenin merkezinde rakip şirketler arasında paylaşılmış olabilecek rekabete hassas bilgiler bulunuyor. Ürün bazında fiyatlar ve satış miktarlarının yanı sıra şirketlerin ulaşmayı planladığı hedefler, müşterilere uygulanan vade süreleri ve iskonto oranları gibi bilgiler değerlendirilecek. Rekabet hukukunda rakiplerin gelecekteki ticari davranışlarını tahmin etmelerini kolaylaştırabilecek nitelikteki bilgi alışverişleri, şirketlerin piyasada bağımsız karar alma davranışını etkileyebileceği için özel önem taşıyor.

4054 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİ KAPSAMINDA

Rekabet Kurumu, soruşturmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla yürütüldüğünü açıkladı. Söz konusu düzenleme genel olarak teşebbüsler arasındaki rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan ya da bu etkiyi doğuran anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarını yasaklıyor. Bu nedenle incelemede yalnızca doğrudan bir fiyat anlaşmasının bulunup bulunmadığı değil, rakipler arasındaki stratejik belirsizliği azaltabilecek bilgi değişimlerinin niteliği de önem taşıyor.

Bu tür soruşturmalarda şirketlerin ticari iletişimleri, fiyatlandırma süreçleri ve pazardaki davranışlarının rekabet üzerindeki etkileri hukuki ve ekonomik açıdan değerlendiriliyor. Kurumun özellikle fiyat, satış miktarı, hedef, vade ve iskonto gibi değişkenlere odaklanması, şirketlerin birbirlerinin gelecekteki ticari politikalarını öngörmesini kolaylaştırabilecek bir koordinasyon mekanizmasının bulunup bulunmadığının araştırılacağını gösteriyor.

SORUŞTURMA AÇILMASI İHLAL TESPİTİ ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında önemli bir hukuki ayrımın da altı çizildi. Bir şirket hakkında soruşturma açılması, söz konusu teşebbüsün kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Soruşturma, iddiaların ve elde edilen bulguların ayrıntılı biçimde incelendiği idari sürecin bir parçasını oluşturuyor. Şirketlerin savunmaları ve Kurum tarafından toplanan bilgi ve belgeler değerlendirilerek nihai karar Rekabet Kurulu tarafından veriliyor.

TARIMSAL ÜRETİM MALİYETLERİ AÇISINDAN KRİTİK PAZAR

Bitki koruma ve bitki besleme ürünleri, tarımsal üretimin temel girdileri arasında bulunuyor. Bitki koruma ürünleri zararlılar, hastalıklar ve diğer zararlı organizmalarla mücadelede kullanılırken, bitki besleme ürünleri bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin sağlanması ve verimliliğin geliştirilmesi amacıyla kullanılıyor. Bu ürünlerin fiyatlandırılması ve satış koşullarındaki rekabet düzeyi, üreticilerin girdi maliyetlerinden ürünlerin piyasaya ulaşmasına kadar tarımsal değer zincirinin farklı aşamalarını etkileyebiliyor.

Antalya açısından konu ayrıca önem taşıyor. Örtü altı yetiştiricilikten açık alan üretimine kadar yoğun tarımsal faaliyetin bulunduğu kentte bitki koruma ve besleme ürünleri üreticilerin düzenli kullandığı girdiler arasında yer alıyor. Bu nedenle sektörde rekabetçi fiyatların, alternatif tedarik kanallarının ve farklı ödeme koşullarının bulunması üreticilerin maliyetlerini yönetebilmesi açısından önem taşıyor.

SORUŞTURMA 18 TEŞEBBÜSÜ KAPSIYOR

Rekabet Kurumu'nun duyurusunda Adama Turkey, Agrobest Grup, Agrofarm Kimya, AMC-TR Tarım, Astranova Tarım, BASF Agricultural Solutions Turkey, Ertar Kimya, Ferbis Tarım ve Sunset Kimya'dan oluşan ekonomik bütünlük ile FMC Turkey, Lances Link, Nufarm Turkey, Platin Kimya, Safa Tarım, UPL Ziraat ve Kimya, Sumi Agro Turkey, Syngenta Tarım ve Tarkim Bitki Koruma soruşturma kapsamında sıralandı. Sürecin sonunda şirketler arasında rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla rakipler arası koordinasyona neden olabilecek bir yapı bulunup bulunmadığı Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanacak.