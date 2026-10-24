TÜRKİYE'NİN en çok takip edilen şans oyunlarından Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı giderek büyüyor. 22 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da yapılan 127 numaralı çekilişte altı şanslı sayının tamamını doğru tahmin eden kupon bulunamadı.

Böylece büyük ikramiye bir kez daha devrederken tutar 740 milyon 252 bin 651 liraya ulaştı. Milyonlarca liralık ödülün sahibini bulup bulmayacağı merak konusu oldu.

SÜPER LOTO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

22 Ekim 2026 tarihli çekilişte belirlenen altı numara şöyle:

Süper Loto – 127. çekiliş

22 Ekim 2026

7

8

32

35

49

51

6 bilen çıkmadı • Büyük ikramiye devretti

740.252.651 TL

5 BİLEN 14 KİŞİ İKRAMİYE KAZANDI

Büyük ödül sahibini bulamasa da alt kategorilerde çok sayıda kupon ikramiyeye hak kazandı.

Açıklanan sonuçlara göre 5 bilen 14, 4 bilen 1.218, 3 bilen 29 bin 851 ve 2 bilen 293 bin 697 kupon bulunuyor. Böylece toplam 324 bin 780 kupon, farklı kategorilerde kazanç sağladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 17 MİLYON LİRADAN FAZLA ARTTI

20 Ekim Salı günü gerçekleştirilen bir önceki çekilişte de altı bilen çıkmamış ve 722 milyon 802 bin 472 liralık büyük ikramiye devretmişti.

22 Ekim çekilişinin ardından devreden tutar yaklaşık 17,45 milyon lira artarak 740 milyon liranın üzerine çıktı.

GÖZLER 25 EKİM PAZAR GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Süper Loto'da bir sonraki çekiliş 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Devreden büyük ikramiyenin yeni çekilişte sahibini bulup bulmayacağı merakla bekleniyor.

Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını ve kuponlarının ikramiye durumunu Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilecek.