Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Yeşilyurt Mahallesi'nde bir grup kişinin, henüz bilinmeyen bir nedenle bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdiği iddia edildi. Şüpheliler, adamı bagaja koyduktan sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.

Zorla bagaja bindirildiği iddia edildi

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir grup kişi, kimliği henüz açıklanmayan bir adamı otomobilin bagajına bindirdi. Adamın kendi isteği dışında araca konulduğu öne sürülürken, şüphelilerin daha sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Olayın neden yaşandığı ve taraflar arasında daha önceden bir anlaşmazlık bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, bir kişinin otomobilin bagajına bindirilmesi ve ardından aracın olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Görüntülerin ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçırıldığı iddia edilen kişinin kimliği, olayın nedeni ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sonucunda yaşananların ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.