SERİK'İN Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, tatil için Türkiye'ye gelen Rus turistin ölümüyle sonuçlandı. Bölgede bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinden denize giren 77 yaşındaki Alena Sheuchyk, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yaşlı kadının suda hareketsiz kaldığını gören diğer tatilciler, durumu cankurtarana bildirdi.

DENİZDE HAREKETSİZ KALDI, TURİSTLER YARDIM İSTEDİ

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Rusya uyruklu Alena Sheuchyk, konakladığı otelin sahilinde denize girdikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Kadının suda hareketsiz kaldığını fark eden çevredeki turistler, zaman kaybetmeden cankurtaranı haberdar etti.

İhbar üzerine harekete geçen cankurtaran, 77 yaşındaki kadını denizden çıkararak kıyıya taşıdı.

SAHİLDE UZUN SÜRE HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Kıyıya çıkarılan Sheuchyk'e sahilde uzun süre ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen yaşlı turist, burada tedavi altına alındı.

Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 77 yaşındaki kadın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Rus turistin denizde fenalaşmasına yol açan neden henüz açıklanmadı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Sheuchyk'in kesin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.