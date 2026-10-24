ALANYA'NIN turizm açısından önemli mahallelerinden Okurcalar'da yol sorunları gündeme geldi. Mahallede yaşayan vatandaşlar, birçok sokakta yolların bozuk ve bakımsız olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Daha önce Alanya Belediyesi Çözüm Masası'na defalarca başvuruda bulunduklarını öne süren vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen sorunların giderilmediğini ifade etti. Mahalleden paylaşılan bir fotoğrafta ise iki kişinin yoldaki bozuk bölümü kendi imkânlarıyla düzeltmeye çalıştığı görüldü.

TURİZM ÇALIŞANLARI YOLU KENDİ İMKÂNLARIYLA DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

Okurcalar'da çekilen görüntüde, yolun bozuk bölümüne müdahale eden iki kişi dikkat çekti. İddiaya göre Alanya'da ikamet etmeyen, turizm sektöründe tur aracı sürücülüğü yapan iki kişi, güzergâhta karşılaştıkları yol sorununu gidermek için durdu.

Şahıslardan biri elindeki aletle yol üzerindeki malzemeyi düzeltmeye çalışırken diğerinin de zemindeki malzemeyi yayarak müdahaleye destek verdiği görüldü.

Vatandaşlar, iki turizm çalışanının kendi imkânlarıyla yol düzeltmeye çalışmasını, mahallede yaşanan hizmet sorununun çarpıcı bir örneği olarak değerlendirdi.

'BİR SOKAK DEĞİL, MAHALLENİN GENELİNDE AYNI SORUN VAR'

Yeni Alanya'ya ulaşarak yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren vatandaşlar, yol probleminin yalnızca fotoğrafın çekildiği sokakla sınırlı olmadığını öne sürdü.

Okurcalar Mahallesi'nin birçok sokağında benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, yolların bakım ve onarımının yapılmasını istedi.

Bölgenin turizm açısından taşıdığı öneme dikkat çeken vatandaşlar, hem mahalle sakinlerinin hem de turizm sektöründe çalışanların yol sorunlarından olumsuz etkilendiğini ifade etti.

'ÇÖZÜM MASASI'NA DEFALARCA BİLDİRDİK'

Mahalle sakinlerinin en büyük tepkisi ise şikâyetlerine rağmen kalıcı bir çözüm sağlanmadığı iddiasına yönelik oldu.

Vatandaşlar, bozuk yollarla ilgili Alanya Belediyesi Çözüm Masası'na daha önce birçok kez bildirimde bulunduklarını ancak bekledikleri bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmediğini ileri sürdü.

Şikâyetlerin sonuçsuz kaldığını savunan mahalle sakinleri, sorunların yalnızca bildirim almakla çözülemeyeceğini, sahada somut çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

'VATANDAŞ KEPÇE, ARAÇ SİLİNDİR GÖREVİ Mİ YAPACAK?'

Yoldaki bozukluğu gidermek için turizm çalışanlarının kendi imkânlarıyla müdahalede bulunması, vatandaşların tepkisini daha da artırdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, belediyenin sorumluluğundaki yol bakım çalışmalarının vatandaşların bireysel çabalarına bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Yolun düzeltilmesi için insanların kendi imkânlarıyla uğraşmak zorunda kalmasını eleştiren mahalle sakinleri, yetkililerden geçici müdahaleler yerine kalıcı çözüm talep etti.

OKURCALAR SAKİNLERİ BELEDİYEDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Turizm tesisleriyle Alanya ekonomisine katkı sağlayan Okurcalar'da yaşayan vatandaşlar, mahalledeki yolların kapsamlı şekilde incelenmesini ve ihtiyaç duyulan noktalarda bakım çalışmalarının başlatılmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, daha önce yaptıkları başvuruların değerlendirilmesini ve yol sorunlarının ne zaman çözüleceğine ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasını talep ediyor.

Okurcalar'da gündeme gelen yol sorunları ve vatandaşların hizmet eksikliği iddialarıyla ilgili Alanya Belediyesi'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.