Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, son iki karşılaşmasını kazanarak çıkış yakalayan Bodrum FK'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı fikstüre göre mücadele, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Ev sahibi Antalyaspor, dört puan gerisindeki rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

ANTALYASPOR BODRUM FK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

TFF'nin 2026-2027 sezonu 11. hafta sonundaki resmi puan tablosuna göre Antalyaspor, 11 maçta elde ettiği 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 17 gol atıp 17 gol yiyerek 7. sırada yer aldı.

Bodrum FK ise aynı dönemde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puana ulaştı. Muğla temsilcisi, 13 gol atıp 10 gol yiyerek 11. basamakta bulunuyor. İki takım arasında dört puanlık fark var.

Resmi istatistiklerde öne çıkan ayrıntı, Antalyaspor'un geride kalan 11 haftada hiç beraberlik yaşamaması. Bodrum FK ise beş karşılaşmadan birer puanla ayrıldı. Antalya temsilcisinin maç başına attığı gol ortalaması 1,55 olurken Bodrum FK'da bu rakam 1,18 seviyesinde kaldı.

BODRUM FK SON İKİ MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

Bodrum FK, Antalya deplasmanına üst üste kazandığı iki karşılaşmanın ardından çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, Sarıyer'i deplasmanda 4-1 mağlup ettikten sonra Bandırmaspor'u kendi sahasında 2-1 yendi.

Bu iki karşılaşmada toplam 6 gol atan Bodrum FK, kalesinde 2 gol gördü. Son iki haftada alınan 6 puan, takımın ligde üst sıralara yaklaşmasını sağladı.

Antalyaspor ise son lig karşılaşmasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, 14 Ekim'de Kayserispor karşısında aldıkları 4-0'lık yenilginin ardından yeniden galibiyetle tanıştı.

BODRUM FK'DA SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Antalya karşılaşması öncesinde Bodrum FK'nın kadrosunda sakatlık sorunları bulunuyor. Kaynak haberde aktarılan bilgilere göre forvet Celal ile orta saha oyuncusu Ahmet Arslan, sakatlıkları nedeniyle deplasman kadrosunda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Brezilyalı forvet Fernando, Portekizli kaleci Sousa ve savunma oyuncusu Ali Aytemur'un karşılaşmada forma giyip giymeyeceğinin ise maç günü netleşmesi bekleniyor.

Bu oyuncuların durumuna ilişkin kesin kararın açıklanmamış olması nedeniyle Bodrum FK'nın ilk 11'inde hangi isimlerin görev alacağı henüz belli değil. Nihai kadro tercihleri karşılaşma öncesinde açıklanacak.

BURHAN EŞER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Kaynak haberde açıklamalarına yer verilen Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, son iki galibiyetin takımın özgüvenini artırdığını belirtti.

Eşer, Antalyaspor deplasmanında kazanmak için mücadele edeceklerini ifade ederek iyi bir sonuçla üst sıralara yaklaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bodrum FK açısından Antalya karşılaşması, son haftalarda yakalanan olumlu sonuçların devam edip etmeyeceğini gösterecek önemli bir mücadele olacak.

ANTALYASPOR İLE BODRUM FK'NIN GEÇMİŞ MAÇLARI

İki takımın yakın dönem karşılaşmaları incelendiğinde farklı sonuçlar öne çıkıyor. Antalyaspor, 9 Kasım 2024 tarihinde Süper Lig'de ağırladığı Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.

Bodrum FK ise 5 Şubat 2025'te Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı. Takımların 12 Nisan 2025 tarihinde Süper Lig'de oynadığı son resmi mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Böylece iki takım arasındaki son üç resmi karşılaşmada Antalyaspor ve Bodrum FK birer galibiyet alırken bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. 25 Ekim'deki karşılaşma, iki ekibin bu kez 1. Lig'deki mücadelesine sahne olacak.

ANTALYASPOR İÇİN İÇ SAHA PERFORMANSI ÖNEMLİ

TFF'nin 11 haftalık puan durumuna göre Antalyaspor, bu sezon sahasında oynadığı 6 lig maçının 2'sini kazandı, 4'ünü kaybetti. Kırmızı-beyazlı ekip iç sahada 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Bodrum FK ise geride kalan 5 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda 7 gol atan Muğla temsilcisi, 5 gol yedi.

Bu veriler, Antalyaspor'un kendi sahasında istikrarlı sonuçlar almakta zorlandığını, Bodrum FK'nın ise deplasman maçlarının büyük bölümünden puan çıkardığını gösteriyor.

ANTALYASPOR BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

TFF'nin resmi fikstürüne göre Antalyaspor-Bodrum FK karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Antalya Stadı'ndaki mücadelede İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Karşılaşmanın ardından Antalyaspor, 1 Kasım'da Iğdır FK deplasmanına çıkacak. Antalya temsilcisi, 27 Ekim'de ise Türkiye Kupası kapsamında Kars 36 Spor ile karşılaşacak.

KAYNAKLAR VE RESMİ VERİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu resmi fikstürü ve 11. hafta puan durumu: https://www.tff.org/default.aspx?pageID=142

Antalya Körfez, Bodrum FK'nın son maçları, sakatlık bilgileri ve teknik direktör açıklamaları: https://www.antalyakorfez.com/antalyaspora-formda-rakip-bodrum-fk-galibiyet-serisiyle-geliyor