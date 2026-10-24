BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde yaşanan trajik olay, bir canı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden eğitmenin acı sonuyla sonuçlandı. Bir iş merkezinde SRC kursunda görev yapan 45 yaşındaki Şahin T., yavru bir kediye yardım etmek istediği sırada korkuluk demirinin kopması üzerine metrelerce yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan eğitmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAVRU KEDİYİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Olay, Osmangazi ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş merkezinde faaliyet gösteren SRC kursunda eğitmenlik yapan Şahin T., yavru bir kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti.

Küçük hayvanı kurtarmak isteyen eğitmen, üçüncü katta bulunan korkuluğa tutunarak kediye ulaşmaya çalıştı.

Ancak bu sırada beklenmedik bir olay yaşandı.

TUTUNDUĞU KORKULUK KOPTU, ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Şahin T.'nin ağırlığını verdiği korkuluk demiri aniden yerinden koptu. Dengesini kaybeden eğitmen, kopan korkulukla birlikte üçüncü kattan aşağı düştü.

Başını zemine çarpan 45 yaşındaki adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ HAYATTA TUTMAYA YETMEDİ

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şahin T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı eğitmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şahin T.'nin cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yavru kediyi kurtarmak isterken hayatını kaybeden eğitmenin düştüğü anların çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, korkuluk demirinin kopması ve ölümle sonuçlanan düşmeye ilişkin inceleme başlattı.

Korkuluğun neden koptuğuna ilişkin teknik bir tespit ise henüz açıklanmadı.