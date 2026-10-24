HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, banka hesaplarının bilgisi dışında dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. İddiaya göre, haftalık ücretinin yatırılması için ustasının yeğenine güvenerek telefonunu teslim eden gencin adına açılan hesaplar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sahte kiralama işlemlerinde kullanıldı. Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gelen şikayetler sonucunda Evli hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası açıldı.

Haftalığını almak isterken hayatı değişti

Olayın başlangıcı, Abdurrahman Evli'nin marangoz atölyesinde çalıştığı döneme dayanıyor. Babası Harun Evli'nin anlatımına göre, ustasının yeğeni genç çırağa haftalık ücretinin banka hesabına yatırılmasını önerdi. Mobil bankacılık işlemlerini bilmeyen Evli de bu kişiye güvenerek telefonunu verdi.

Baba Evli, oğlunun Facebook hesabı ve mobil bankacılık bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bilgisi dışında adına telefon hatları açıldığını iddia etti. Söz konusu hesapların daha sonra sahte bungalov ve araç kiralama ilanlarında ödeme almak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

Antalya dahil birçok ilden şikayet yağdı

Genç çırağın adına açılan banka hesaplarına, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte kiralama ilanları aracılığıyla para gönderildiği iddia edildi. Dolandırıldıklarını belirten vatandaşların şikayetleri üzerine farklı illerde soruşturmalar başlatıldı.

Antalya, Sakarya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden gelen şikayetler nedeniyle Abdurrahman Evli hakkında toplam 27 dosya oluştu. Aile, dolandırıcılık faaliyetlerinin oğullarının bilgisi ve rızası dışında gerçekleştirildiğini savundu.

Üç dosyadan hüküm verildi, cezaevine gönderildi

Hakkındaki dosyaların üçünde mahkumiyet kararı verilen Abdurrahman Evli, yaklaşık üç ay önce cezaevine girdi. Genç, halen Kilis'teki cezaevinde bulunuyor.

Baba Harun Evli, olaydan ilk kez 2025 yılında evlerine gelen tebligatlarla haberdar olduklarını söyledi. Hesapların ele geçirilmesinden yaklaşık üç hafta sonra farklı illerden resmi bildirimlerin gelmeye başladığını belirten baba, oğlunun kendisine bu işlemlerden haberi olmadığını söylediğini aktardı.

Acılı babadan yardım çağrısı

Beş çocuk babası Harun Evli, asgari ücretle geçimini sağladığını ve eşinin sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu anlattı.

Oğlunun askere gitmeye hazırlandığını ve geleceğe yönelik hayalleri bulunduğunu belirten baba Evli, yaşadıkları sürecin bütün aileyi etkilediğini ifade etti.

Oğlunun kandırıldığını savunan Harun Evli, hesapları kullanan gerçek sorumluların tespit edilmesini ve dosyaların yeniden ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

Avukatından 250 yıl hapis uyarısı

Abdurrahman Evli'nin avukatı Ferhat Karlı, müvekkili hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunduğunu belirterek üç dosyada hüküm verildiğini açıkladı.

Karlı, tüm dosyalarda suçun üst sınırından ceza verilmesi durumunda müvekkilinin toplam 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Bu rakamın kesinleşmiş bir ceza değil, dosyaların tamamına ilişkin olası üst sınır hesabı olduğunu vurgulamak gerekiyor.

BTK'dan kayıtlar talep edildi

Avukat Karlı, müvekkilinin bilgisi ve onayı dışında adına GSM hatları açıldığını ve bu hatlar kullanılarak farklı bankalarda hesaplar oluşturulduğunu savundu.

Olayın aydınlatılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) ilgili kayıtların talep edildiğini açıklayan Karlı, bu belgelerin müvekkilinin dolandırıcılık suçlarını işleme kastı bulunmadığını ortaya koyacağına inandıklarını belirtti.

Savunma makamı, Abdurrahman Evli'nin işlemlerden kişisel kazanç sağlamadığı gerekçesiyle beraat etmesi gerektiğini savunuyor.

IBAN dolandırıcılığına karşı kritik uyarı

Yaşanan olayın ardından avukat Ferhat Karlı, vatandaşları banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.

Banka hesaplarının, IBAN bilgilerinin ve sosyal medya hesaplarının üçüncü kişilerle paylaşılmasının ciddi hukuki sonuçlara yol açabileceğini belirten Karlı, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların başkalarına ait hesaplar üzerinden aktarılabildiğine dikkat çekti.

Abdurrahman Evli hakkındaki soruşturma ve davalar devam ederken, ailesi oğullarının suçsuzluğunun ortaya çıkarılmasını ve gerçek sorumluların belirlenmesini bekliyor.